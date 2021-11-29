О паллиативной помощи детям сургутяне могут узнать в рамках проекта «Школа паллиативной помощи»

В Сургуте и Сургутском районе открыли горячую линию по вопросам паллиативной помощи детям. Мероприятие проводится в рамках проекта «Школа паллиативной помощи» при поддержке гранта губернатора Югры Натальи Комаровой.

«Горячая линия по паллиативной помощи детям оказывает поддержку по информационным, юридическим, медико-социальным, психологическим и духовным вопросам. Операторы линии подробно и понятно ответят на вопросы:⠀

- что такое паллиативная помощь и как ее получить;⠀

- куда и на каком этапе нужно обращаться за помощью для неизлечимо больного ребёнка ⠀

- где находится ближайшее паллиативное отделение;⠀

- как получить обезболивание;⠀

- что делать, если обезболивание не помогает;⠀

- как защитить права ребёнкаи его семьи;⠀

- что делать, если нужное лекарство не выписывают и/или его нет в аптеке;⠀⠀

- где найти информацию по уходу за стомами», – рассказали в организации.

Задать вопросы можно по бесплатной горячей линии – 8 800 101-80-86. Также информационную и консультационную поддержку оказывают по телефонам: +7 (950) 507-42-35 (специалист по социальной работе), +7 (996) 935-35-08 (психолог).

Ранее, в феврале этого года, в Сургутской городской клинической больнице открылось отделение паллиативной помощи детям с десятью койками.