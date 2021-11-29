О паллиативной помощи детям сургутяне могут узнать в рамках проекта «Школа паллиативной помощи»

В Сургуте и Сургутском районе открыли горячую линию по вопросам паллиативной помощи детям. Мероприятие проводится в рамках проекта «Школа паллиативной помощи» при поддержке гранта губернатора Югры Натальи Комаровой.
«Горячая
линия по паллиативной помощи детям
оказывает поддержку по информационным,
юридическим, медико-социальным,
психологическим и духовным вопросам.
Операторы линии подробно и понятно
ответят на вопросы:⠀
- что такое паллиативная помощь и как ее получить;⠀
- куда и на каком этапе нужно обращаться за помощью для неизлечимо больного ребёнка ⠀
- где находится ближайшее паллиативное отделение;⠀
- как получить обезболивание;⠀
- что делать, если обезболивание не помогает;⠀
- как защитить права ребёнкаи его семьи;⠀
- что делать, если нужное лекарство не выписывают и/или его нет в аптеке;⠀⠀
- где найти информацию по уходу за стомами», – рассказали в организации.
Задать вопросы можно по бесплатной горячей линии – 8 800 101-80-86. Также информационную и консультационную поддержку оказывают по телефонам: +7 (950) 507-42-35 (специалист по социальной работе), +7 (996) 935-35-08 (психолог).
Ранее, в феврале этого года, в Сургутской городской клинической больнице открылось отделение паллиативной помощи детям с десятью койками.