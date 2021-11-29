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​Жители Сургута должны пополнить местный бюджет на 830 миллионов рублей

На уплату имущественных налогов у сургутян осталось пару дней

​Жители Сургута должны пополнить местный бюджет на 830 миллионов рублей
Фото: vk.com/nalog__ru

За 2020 год по Сургуту сформировано 197 тысяч сводных налоговых уведомлений. Жителям города начислено 837 миллионов по имущественным налогам. К середине прошлой недели поступило только 330 миллионов. На то, чтобы рассчитаться с государством, осталось пара дней – кампания по сбору имущественных налогов завершается 1 декабря.

Неплательщикам сборов грозят судебные разбирательства и ограничительные меры. Так, по итогам прошлого года, 121 горожанин с долгами по налогам стал невыездным.

Напомним, что налог на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами и полностью поступают в городской бюджет.

«Объем средств, запланированный в бюджете 2021 года от земельного налога и от налога на имущество физических лиц, составляет порядка 700 миллионов рублей, что сопоставимо с расходами на ремонт дорог. Так, на 2022 года объем средств, запланированный на ремонт дорог в Сургуте, составляет около 787 миллионов рублей. Еще раз подчеркиваю значимость обязанности по уплате налогов», - отметила Маргарита Новикова.

Подробнее об уплате налогов здесь


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Сегодня в 10:20, просмотров: 238, комментариев: 0
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