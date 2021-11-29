Приезжие специалисты могут рассчитывать на жилье в Сургутском районе

В Сургутском районе приезжих педагогов и специалистов сфер образования, культуры, спорта и здравоохранения намерены обеспечить жильём.

Дума Сургутского района на четвертом заседании приняла изменения в сфере предоставления жилья приезжим педагогам, работникам таких направлений, как образование, спорт, здравоохранение и культура.

«Представленным проектом решения в целях привлечения специалистов бюджетной сферы для работы в муниципалитете предлагается определить возможность предоставления жилых помещений из служебного жилищного фонда на территории Сургутского района и Сургута. А также предлагается уточнить порядок работ по предоставлению студентам мест в общежитии», – выступила замглавы муниципалитета Юлия Маркова.

Напомним, что в районе с сентября 2021 года для приезжих специалистов существует компенсация за аренду жилья – это помогло привлечь в муниципалитет профессионалов из различных бюджетных сфер, в образовательные учреждения Белого Яра, Ульт-Ягуна, Лянтора, Солнечного.

«Ранее в список входили семь территорий, расположенных далеко от центра: Лямина, Локосово, Сытомино, Угут, Тундрино, Банный и Юган. Теперь возможностей привлечь на работу в район педагогов, тренеров, медиков станет больше», – прокомментировал председатель Думы Сургутского района Валентин Полторацкий.

Депутаты совместно с администрацией района изменили порядок работы со студентами. Расширен перечень студентов-льготников, которым предоставляются комнаты в общежитии: в него включена категория детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оформление на проживание теперь можно оформить в МФЦ или в департаменте имущества. Кроме того, устанавливается квота в общежитии на 10 мест для студентов, не имеющих районной прописки.

В ходе заседания депутаты проголосовали за регистрацию депутатской фракции «Единая Россия». Руководителем депутатского объединения избрана Лариса Годяцкая, заместителем руководителя - Светлана Кривоблоцкая.