Более 21 тысячи квадратных метров аварийного фонда расселили в Сургуте

В 2021 году в Сургуте расселили более 21 тысячи квадратных метров аварийного фонда. По информации администрации, 428 семей смогли переехать в новое жилье. До конца декабря планируется снести еще 15 домов.

«У нас также есть обязательства перед маломобильными сургутянами. Мы должны обеспечить квартирами 12 человек. Передать им жилые помещения планируем до июля 2022 года и, таким образом, эту очередь полностью закроем», – резюмировал глава Сургута Андрей Филатов.

Отмечается, что до середины декабря 2021 года дополнительно 21 семья получит денежную компенсацию. Это позволит расселить три дома в поселке Дорожный.