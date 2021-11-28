16+
Логотип Сиапресс
USD  75,5873   EUR  84,9526  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО

Трое человек погибли при столкновении с грузовиком на трассе Сургут-Нижневартовск

Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО
Фото, видео: ОМВД России по Сургутскому району

В Сургутском районе накануне произошло смертельное ДТП: по сообщению муниципального ОМВД, погибло три человека. Инцидент произошел примерно в пять часов вечера на 89 километре автодороги Сургут-Нижневартовск.

«По предварительным данным установлено, что водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Рав 4», выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком «Мерседес рефрежератор», под управлением мужчины 1974 года рождения. В результате ДТП водитель и два пассажира кроссовера, женщины 1977 и 2003 годов рождения погибли на месте происшествия», – прокомментировали в ОМВД России по Сургутскому району.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 10:59, просмотров: 805, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сергей Лагойда уходит из администрации Нефтеюганска 1465
  2. ​Внимание! Из-за сильного снегопада в Югре могут закрыть загородные дороги 1408
  3. ​Нефтяники считают потери из-за нового варианта коронавируса 1220
  4. ​За сутки в Югре от коронавируса скончались 13 человек 1167
  5. ​СМИ сообщили об отъезде Моргенштерна из страны после того, как им заинтересовался Бастрыкина 1164
  6. ​Заплати и лети: сургутян призывают вовремя уплатить налоги 884
  7. ​В Сургуте откроют избирательный участок для выборов в парламент Киргизии 824
  8. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 805
  9. ​Проект Тюменского центра СПИДа оценили федеральные эксперты 782
  10. ​«Родительский всеобуч» посвятили уходу за детьми с тяжелыми нарушениями 755
  1. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7038
  2. ​В Сургуте обсуждают слухи о грядущей отставке замдиректора ключевого департамента 3132
  3. «Спасибо, хоть не газетой залепили». Нижневартовский депутат утеплил остановку куском фанеры 3058
  4. ​Законные и красивые: мэрия Сургута возвращает ларьки 2938
  5. ​Губернатор Югры попросила санврачей объяснить причины введения самоизоляции для непривитых в регионе 2715
  6. ​Лимит на использование QR-кода в ТЦ Югры ввели для безопасности 2451
  7. Семейный тиран и вор пойдет под суд за избиение силовика 2362
  8. ​Вылетела на встречку: в ДТП на трассе под Сургутом погибла женщина 2315
  9. «Не осуждаю никого». Глава югорского депздрава рассказал о бегущих из больниц медиках 2062
  10. Югорчанин получил реальный срок за избиение сотрудника СИЗО 2037
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 13214
  2. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 11208
  3. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 10881
  4. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 10735
  5. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 9480
  6. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 9280
  7. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 9278
  8. ​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки 8593
  9. В Нефтеюганске иномарка сбила пешехода, перебегающего дорогу 8472
  10. На югорской трассе иномарка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие 7986

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика