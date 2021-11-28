В ИФНС Сургута рассказали, чем чревата невыплата налогов

Судебные приставы ограничили выезд за границу 121 жителю Сургута из-за долгов по налогам, превышающие 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в городской налоговой инспекции.

«В 2021 году инспекцией направлено более 20 тысяч судебных заявлений. Сегодня уже получено 8,5 тысячи судебных приказов, которые направлены на взыскание. Задолженность по имущественным налогам составляет 364 миллиона. С начала года мерами принудительного взыскания, а также добровольной уплаты погашена задолженность на 209 миллионов», – прокомментировали представители ИФНС.

Отметим, что к концу подходят сроки выплаты имущественных налогов. О том, где и как заплатить – в обзоре siapress.ru.