Госавтоинспекторы Сургутского района выступили с предупреждением из-за мощного снегопада

Некоторые районы Югры накрыл мощный снегопад. Если погода ухудшится движение на загородных трассах могут ограничить. С таким предупреждением выступила Госавтоинспекция Сургутского района.

«В Сургутском районе наблюдается повышение температуры воздуха со снегопадами. В связи с этим возможны введения ограничений для движения по автодорогам Сургутского района транспортных средств», - сообщили siapress.ru в пресс-службе ведомства.

Водителей просят быть предельно аккуратными - выбирать скорость движения в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, не допускать резких ускорений, торможений и перестроений.

Напомним, вчера в Сургутском районе произошло смертельное ДТП. Женщина-водитель не справилась с управлением при обгоне и легковушку занесло под фуру.