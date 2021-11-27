Скульптура «Лис-журналист» установлена на территории «Старого Сургута»

В Сургуте сегодня, 27 ноября, в полдень откроют шестую скульптуру тематических лисов на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». На этот раз крыльцо Дома журналистов им. А.П. Зубарева украсит «Лис-журналист».

Скульптуры устанавливают в рамках реализации проекта «Лисьими тропами». «В 2015 году реализована первая очередь проекта, ставшего победителем городского конкурса «Лучший проект в сфере развития внутреннего и въездного туризма в городе Сургуте» и получившего финансирование на установку пяти авторских скульптурных композиций. На территории культурного центра появились: Лис-трактирщик, Лис-мастеровой, Лис-гостеприимный хозяин, Лис-управляющий и Лис-хорунжий. Они уже стали привлекательными туристическими объектами и ключевыми фигурами в проведении детского квеста», - рассказали в пресс-службе историко-культурного центра.