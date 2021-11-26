Депутаты Сургута одобрили приватизацию общественного туалета в центре города

Приватизацию общественного туалета по улице Ленина, 41 одобрили во время третьего заседания думы Сургута. Объект потерял свою актуальность, потому что сегодня в центре города находится около 30 точек с бесплатными уборными.

«Здесь нужен современный формат. Как вариант, один из первых туалетов мы видели в парке «За Саймой». Должны быть полноценные современные объекты, комфортные, удобные и в тех местах, где действительно имеется в этом необходимость», – отметил председатель муниципального парламента Максим Слепов.

Ранее в общественном туалете сделали ремонт, чтобы дать еще один шанс на эксплуатацию. Однако власти города отметили, что это не сделало его более востребованным среди горожан. Помещение общественной уборной разрешили отдать в частные руки предпринимателю.

«Будут ли они муниципальными, или же город их отдаст бизнесу, дальше будем вопросы рассматривать, насколько это эффективно и востребовано на сегодняшний день. Тем более при отсутствии массовых мероприятий второй год, и неизвестно, сколько это еще будет, потребности в таких объектах в городе нет. Слишком дорого нам это обходится», - рассказал Максим Слепов.

Аналогичная ситуация может произойти и с баней «Сандуны». Ее планируют передать в руки бизнесмену, который сможет сделать объект прибыльным и востребованным.