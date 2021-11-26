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​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 ноября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 ноября? // АФИША
Фото: vk.com/zimusicshow

При посещении очных мероприятий лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код и паспорт. Не забудьте взять с собой маску!

27 ноября

Спектакль «Метель»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Зрителей ждет история любви Маши, Володи и Бурмина, а также путешествие на бал-дискотеку в духе Паоло Сорентино, трактат о поражающих свойствах стрелкового оружия и неожиданный финал.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 300 рублей.

Оплатить можно «Пушкинской картой». 12+

Мультимедийное шоу «Музыка в темноте»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 19:00.

3D проекции, живые съемки вселенной и танец сольются под бессмертные произведения Вивальди, Баха, Верди, Пьяццоло, а также под мелодии из мира неоклассики, джаза и world music. «Виртуозы Петербурга» – единственный в мире коллектив, исполняющий сложнейшую симфоническую музыку без нот и дирижёра в полной темноте под звездным небом!

Телефоны для справок: 700-278, 700-277, 331-244. Цена билета: от 1200 рублей.

Оплатить можно «Пушкинской картой». 6+

Видеотрансляция сказки с оркестром «Алые паруса»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

Онлайн-трансляция сказки с оркестром «Алые паруса» по одноименной повести-феерии Александра Грина из репертуара Московской государственной филармонии. Юным сургутянам расскажут трогательную и романтичную историю о непоколебимой вере в заветную мечту.

Телефон для справок: 52-18-12. Вход свободный. 6+

28 ноября

Спектакль «СВИНОПАС»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 16:00.

Детский кукольный спектакль «СВИНОПАС» по одноименной сказке Андерсена расскажет историю о бедном принце, который переодевается в свинопаса, чтобы жениться на дочери императора. Творческий коллектив напомнит о настоящих ценностях, которые мы порой не замечаем рядом с собой.

Телефон для справок: 16-08-04. Цена билета: 250. 0+

Лекция «Действуют ли на нас феромоны? О том, как мы чувствуем запахи»

Место проведения: Интеллектуальный клуб, проспект Ленина, 35 (вход слева от «Агентства воздушных сообщений»), онлайн - https://vk.com/nauka_v_ugre. Время: 14:00.

Выпускник химического факультета СПбГУ, преподаватель Академической гимназии СПбГУ и член комиссии оргкомитета Международного турнира Антон Голышев расскажет о влияние ароматов на историю человечества, а также насколько духи с феромонами воздействуют на людей.

Телефон для справок: +7 (3462) 71-12-01. Вход свободный. 12+

Проект «Семейный клуб «Музей и Ко»!

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр (2 этаж). Время: 12:00.

Взрослые и дети смогут поучаствовать в играх, а затем изготовить авторскую открытку, которая станет отличным подарком в День матери.

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 120 рублей. 0+


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Сегодня в 15:06, просмотров: 251, комментариев: 0
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