В Сургутском районе организовано 10 спортивных учреждений, где могут заниматься лица с ОВЗ

Двум спортсменам по парабадминтону глава Сургутского района Андрей Трубецкой вручил новые коляски для тренировок. Ранее параспортсменам приходилось арендовать этот необходимый атрибут у педагогического университета. Оборудование было куплено за деньги из муниципального бюджета и подбиралось индивидуально под получателей.

«Нам изначально не на чем было заниматься. Это полупрофессиональное оборудование. Мы занимаемся уже на профессиональном уровне. То есть, само передвижение, маневренность, вес коляски, подшипники, резина играют очень большую роль для передвижения. Я могу стукнуть далеко ракеткой и, чтобы воланчик был пойман, требуется маневренность коляски. Поэтому для достижения лучших результатов на соревнованиях необходима новая техника», – рассказал призер и победитель окружных соревнований по пауэрлифтингу, парабадминтону среди людей с ПОДА Агван Пилоян.

Отметим, что в Сургутском районе люди с ОВЗ могут заниматься в 10 учреждениях, специализирующихся на физической культуре и спорте. Они находятся в Барсово, Белом Яру, Локосово, Лянторе, Нижнесортымском, Солнечном, Федоровском.

«У нас в 2022 году на базе Белого Яра появится секция по парапауэрлифтингу, парабадминтону. Серьезная работа проводится по оснащению базы для людей с ограниченными возможностями. За последние три года почти на 20% увеличилось количество регулярно занимающихся спортом. Увеличили количество тренеров. Если допустим в 2015 году, когда только приходили к этой теме, фактически не было ни одного тренера, кто занимался с такими спортсменами, то сейчас у нас 11 тренеров на базе 10 спортивных учреждений. То есть, в 10 поселениях эта работа организована. Почти в каждом поселении района эти условия созданы. Прошедшая пятилетка была в нашей работе пятилеткой спорта. Создаем все условия, строим спорткомплексы, чтобы у всех категорий жителей района была возможность для занятий спортом», – поделился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.