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​В Сургуте обсуждают слухи о грядущей отставке замдиректора ключевого департамента

Юрию Валгушкину прочат скорую отставку

​В Сургуте обсуждают слухи о грядущей отставке замдиректора ключевого департамента
Фото: ОТРК "Югра"

Заместителю директора департамента архитектуры и градостроительства Юрию Валгушкину прочат скорую отставку. Информация об увольнении чиновника появилась в анонимном тг-канале «В Сургуте поговаривают».

«Поговаривают, что из администрации Сургута увольняется заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин», - говорится в сообщении.

Впрочем, в администрации подтверждать слухи не стали. «Информацией по этому вопросу управление массовых коммуникаций не располагает, подтвердить не может», - коротко прокомментировали в мэрии.

Эксперты siapress.ruсходятся во мнении, что отставка Юрия Валгушкина вполне логична в нынешней ситуации. «Происходит вымывание старых управленческих кадров, которые проводили старую управленческую политику. Андрей Филатов в течение всего года планомерно заменяет управленческие кадры, возможно, дело дошло или скоро дойдет до Юрия Валгушкина», - отметил один из собеседников агентства.

Дозвониться до Юрия Валгушкина не удалось.

Юрий Валгушкин – один из представителей «старой» администрации. В 2018 году он возглавлял департамент архитектуры и градостроительства. Однако вскоре руководить департаментом стал Сергей Солод, а Валгушкин занял должность его зама. Летом этого года новым главным архитектором Сургута стал Владимир Астраханцев. Игроки строительного рынка считают Валгушкина близким к крупнейшей строительной компании «Сибпромстрой».


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Сегодня в 19:36, просмотров: 151, комментариев: 0
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