Администрация Сургута предложила выбрать название зеленой зоны в 38 микрорайоне

Сургутяне могут выбрать, как будет называться парк в 38 микрорайоне. Опрос проводится в паблики администрации города во «ВКонтакте».

Отметим, что зона отдыха будет благоустроена вдоль улицы Семена Белецкого (от детского сада «Волчок» до ЖК «Четыре сезона»). На территории установят современные детскую и спортивную площадки, оборудуют велодорожки, прогулочную зону, территорию для выгула собак. На данный проект вся проектная документацию готовится архитекторами.