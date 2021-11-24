16+
Логотип Сиапресс
USD  74,3726   EUR  83,6394  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутяне могут выбрать название для нового парка

Администрация Сургута предложила выбрать название зеленой зоны в 38 микрорайоне

Сургутяне могут выбрать название для нового парка
Фото: siapress.ru

Сургутяне могут выбрать, как будет называться парк в 38 микрорайоне. Опрос проводится в паблики администрации города во «ВКонтакте».

Отметим, что зона отдыха будет благоустроена вдоль улицы Семена Белецкого (от детского сада «Волчок» до ЖК «Четыре сезона»). На территории установят современные детскую и спортивную площадки, оборудуют велодорожки, прогулочную зону, территорию для выгула собак. На данный проект вся проектная документацию готовится архитекторами.


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 17:24, просмотров: 320, комментариев: 3
Комментарии:
Александр Наумов
не нравится
Сегодня в 18:00
Какая несоразмерная глупость, предложить людям выбирать имя парка из предложенных вариантов. Все знают что в администрации Сургута очень много тупых.
но не до такой же степени. Дайте людям не варианты, дайте людям возможность предлагать названия.
Флудер Александр Наумов
не нравится
Сегодня в 18:05
>Все знают что в администрации Сургута очень много тупых, но не да такой же степени
Не нужно их недооценивать!
Швондер.
не нравится
Сегодня в 18:44
Би а не Бе
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В сургутском парламенте озвучили новые кадровые перестановки 1422
  2. ​Сургутский район: образование сегодня. Татьяна Османкина // ONLINE 838
  3. Мэр Сургута принял участие в популярном ток-шоу о городах 603
  4. ​Лимит на использование QR-кода в ТЦ Югры ввели для безопасности 597
  5. ​Алексей Добровольский заподозрил тг-канал «Незыгарь» во вранье 524
  6. ​Минцифры разбирается в ситуации с лимитом на использование QR-кода в Сургуте 522
  7. ​Семь школ в Сургуте построят концессионеры 512
  8. ​В ХМАО увольняются продавцы, сотрудники производств и представители автобизнеса 511
  9. ​Аэропорт Тобольска запустит рейсы до Сургута 487
  10. Югорчанин получил реальный срок за избиение сотрудника СИЗО 468
  1. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 6536
  2. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 3728
  3. В Нижневартовске пьяный мужчина убил знакомого из-за любви и выбросил труп в туалетную яму 3175
  4. Администрация Нижневартовска отказала антиваксерам в проведении митинга 3118
  5. ​В Нижневартовске в ДТП два человека получили травмы 3116
  6. ​Нижневартовск вышел в лидеры по суточному приросту заболевших COVID-19 2895
  7. В Нижневартовске от коронавируса привились 16 будущих мам 2784
  8. ​Набережная у СурГУ довела чиновников до суда 2598
  9. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 2507
  10. В районе Ханты-Мансийска ушел под лед вездеход с двумя мужчинами 2503
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 12305
  2. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 10160
  3. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 10151
  4. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 10032
  5. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 9680
  6. ​Покуда жив-здоров... 8922
  7. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 8304
  8. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 8127
  9. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 8114
  10. Адвокат-накродилер отправится в тюрьму на девять лет и выплатит штраф в 100 тысяч 7736

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика