Администрация Сургута предложила выбрать название зеленой зоны в 38 микрорайоне

Сургутяне могут выбрать, как будет называться парк в 38 микрорайоне. Опрос проводится в паблики администрации города во «ВКонтакте».
Отметим, что зона отдыха будет благоустроена вдоль улицы Семена Белецкого (от детского сада «Волчок» до ЖК «Четыре сезона»). На территории установят современные детскую и спортивную площадки, оборудуют велодорожки, прогулочную зону, территорию для выгула собак. На данный проект вся проектная документацию готовится архитекторами.
но не до такой же степени. Дайте людям не варианты, дайте людям возможность предлагать названия.