В Сургуте борются со снегом, но график уборки для придомовых территорий и бесхозных проездов разный

Официально зима еще не началась, но Сургут уже заметает снегом. Причем, уборка придомовой территории отличается от чистки бесхозного проезда. Рассказываем, как борются с осадками в городе и как увеличить периодичность уборок.

Если замело двор

Перед началом зимнего периода управляющие компании обязаны подготовить график уборки и опубликовать его у себя на сайте и предоставить администрации. Механизированная чистка должна выполняться не реже раза в месяц, а расчищать тротуары и крыльца от осадков дворники обязаны ежедневно. Патрульные очистки проводятся вне расписания. Если жильцов не устраивает график уборки, они могут его изменить:

«Если собственники решили поменять периодичность и готовы вложить свои деньги, то УК может убираться столько, сколько решат горожане», – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Вячеслав Адушкин.

Отмечается, что места для складирования снега также выбирают сургутяне. Временная площадка может быть заполнена на семь дней, по истечению этого срока подрядчик должен увезти снежную гору на полигон.

Камнем преткновения становятся автомобилисты, которые не убирают свой транспорт вовремя. Из-за этого посреди очищенной от снега парковки красуются заледенелые «пьедесталы», в то время как виновник отгоняет свою машину на другое место. Сотрудники управляющей компании предупреждают заранее об уборке, но нарушители так или иначе находятся:

«Сейчас практически каждый дом имеет свою группу в мессенджерах, где выкладываются фото автомобилей людей, которые не перегнали транспорт. Бывает, когда человек не может переставить машину – например, лежит в больнице, но собственники находят выход: передают ключи соседям или знакомым, чтобы перегнали транспорт, – делится с журналистами начальник участка ООО УК «Запад» Мария Батенко. – Если машина считается брошенной, то дворники стараются максимально вручную уменьшить «пьедестал» до тех пор, пока не появятся собственники».

Если проезд бесхозный

Решить проблему сложно, но можно. В администрации Сургута рассказали, что если земля близ дома не принадлежит по кадастру никому, то горожане не должны «закопаться в снеге». Периодичности уборки таких участков нет, однако все жалобы, оставленные в Инстаграме градоначальника и в паблике мэрии, фиксируются. Власти стараются решать этот вопрос напрямую с подрядной организацией, которые, как правило, приходят на помощь безвозмездно для муниципального бюджета.

«Разные бесхозные территории по проектам межевания относятся к придомовым участкам, территории общего пользования, но пока кадастровые работы не проведены, они получаются бесхозяйными. Но мы стараемся потихонечку решать эти вопросы, привлекать подрядчиков к расчисткам», – прокомментировал начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Андрей Байков.

Всего в Сургуте около 100 таких бесхозных проездов.