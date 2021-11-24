В Сургуте откроются 13 ледовых катков

Проблема, чем занять себя вечером, в Сургуте решена. В этом году в городе появятся 13 открытых ледовых катков, сообщили в администрации муниципалитета.

«Все катки имеют освещение и доступны в вечернее время суток. С режимом работы каждого объекта можно ознакомиться на информационных стендах на территории катка», - говорится в сообщении мэрии.

Ледовые катки откроются: на Центральной площади, площадке ТЦ «Росич», территории ИКЦ «Старый Сургут», в городском парке, на хоккейных кортах «Буревестник», «Москва», «Юность», «Метеор», «Вымпел» «Магистраль», «Старт», «Айсберг», а также на лыжной базе «Снежинка».

Ранее сообщалось, что ледовые городки в Сургуте появятся в привычных для горожан местах: на Центральной площади, у ТЦ «Росич», в сквере Свято-Троицкого кафедрального собора на проспекте Мира, в сквере Детства на проспекте Ленина, в сквере Геологов-первопроходцев, на площади Советов, у музыкально-драматического театра, в поселке Дорожный. Главным местом новогодних гуляний станет Центральная площадь. Здесь обустроят каток и установят скульптуры персонажей сказки «Снежная королева».