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​Семь школ в Сургуте построят концессионеры

В Думе Сургута утвердили перечень объектов, которые построят по концессии

​Семь школ в Сургуте построят концессионеры
Фото: siapress.ru

В Сургуте построят 13 объектов по концессии, причем семь из них – школы с безбарьерной средой. Общеобразовательные организации, согласно представленному администрацией документу, расположат в микрорайонах 16А, 24, 35А, 31Б, 20А, 45, Пойма-5.

«Обращаю внимание, что это именно те объекты, по которым сейчас подготавливаются заявки на получение федерального финансирования. Школы в 30А и 34 микрорайонах в список не вошли, так как подрядчики не успели вовремя подготовить необходимую документацию. Заключить новое соглашение мы сможем после расторжения предыдущей концессии», — прокомментировал заместитель главы Сургута Артем Кириленко.

Также, исходя из опубликованного на сайте Думы списка, в Сургуте скоро появятся три спортивных комплекса (один из них – с ледовым катком), дворец боевых искусств, парк культуры и отдыха в районе речного вокзала, а также автомобильную дорогу от улицы Федорова до набережной Ивана Кайдалова.

«Дума города решила утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в муниципальном образовании городской округ Сургут в 2022 году, согласно приложению к настоящему решению», – объявил во время депутатских слушаний председатель муниципального парламента Максим Слепов.


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Сегодня в 15:06, просмотров: 334, комментариев: 3
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 15:28
Вспомнил старый добрый фильм. Берегись автомобиля.
Гениально сказано:
«Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, м-м, нашего Шекспира?
с энтузиазмом отвечает: «И замахнемся!»
Александр Наумов
не нравится
Сегодня в 15:42
— Как вы думаете, предводитель, — спросил Остап, когда концессионеры подходили к селению Сиони, — чем можно заработать в этой чахлой местности,
Mariya
не нравится
Сегодня в 16:33
Опять 30 А микрорайон прокатили! Так и останется Взлетный без школы
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