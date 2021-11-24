16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8327   EUR  84,1718  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Минцифры разбирается в ситуации с лимитом на использование QR-кода в Сургуте

В Минцифрах уточняют информацию о лимите на использование QR-кода в Сургуте

​Минцифры разбирается в ситуации с лимитом на использование QR-кода в Сургуте
Фото: sitv.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разберется в ситуации с лимитом на использование QR-кодов в Сургуте. Корреспондент siapress.ru отправили запрос в ведомство, чтобы узнать, из-за чего мог произойти сбой.

В свою очередь, специалисты Минцифры попросили уточнить, какое приложение использовал контроллер. Напоминаем, с 15 ноября все предприниматели должны использовать сервис «UGRA-QR».

Ранее «СургутИнформТВ» рассказали, что жительница Сургута не смогла пройти в магазин из-за превышения лимита проверки QR-кода.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:55, просмотров: 53, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Губернатор Югры попросила санврачей объяснить причины введения самоизоляции для непривитых в регионе 1742
  2. «Спасибо, хоть не газетой залепили». Нижневартовский депутат утеплил остановку куском фанеры 1177
  3. ​Теперь ОРВИ: в одной из сургутских школ младшеклассники ушли на карантин 1136
  4. ​Надежду Красноярову на посту вице-спикера думы Сургута заменит другой нефтяник 1056
  5. Госпропагандист Попов попросил Кадырова «не указывать журналистам» 1029
  6. В полиции Сургута предупредили о новом виде мошенничества 1007
  7. ​В сургутском парламенте озвучили новые кадровые перестановки 975
  8. Жители Сургута вместо легкого заработка получили реальные сроки 859
  9. ​Уголовное дело о взятке в драмтеатре Сургута передано в суд 835
  10. Привившиеся «Спутником лайт» югорчане получат QR-код через три недели 755
  1. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 6419
  2. Ресторан «VIP 777» решил пойти на мировую 3883
  3. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 3517
  4. «Она жаловалась долгое время». Муж медсестры из ХМАО высказался о ее самоубийстве 3240
  5. В Нижневартовске пьяный мужчина убил знакомого из-за любви и выбросил труп в туалетную яму 2971
  6. В Нижневартовске откроются девять катков 2957
  7. ​В Нижневартовске в ДТП два человека получили травмы 2913
  8. Администрация Нижневартовска отказала антиваксерам в проведении митинга 2905
  9. ​Нижневартовск вышел в лидеры по суточному приросту заболевших COVID-19 2690
  10. ​Актировки близко: как будут учиться сургутские школьники в сильные холода 2686
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 12174
  2. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 10033
  3. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 10022
  4. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 9899
  5. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 9551
  6. ​Покуда жив-здоров... 8898
  7. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 8176
  8. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 7994
  9. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 7988
  10. Адвокат-накродилер отправится в тюрьму на девять лет и выплатит штраф в 100 тысяч 7713

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика