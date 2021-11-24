Второй выпуск проекта о 100 крупнейших городах России посвятили Сургуту

Сургут стал «героем» ток-шоу о городах, которое делает WBCMedia совместно с ВЭБ.РФ. Это первое в России ток-шоу, рассказывающее о крупнейших городах страны. Второй выпуск проекта оказался посвящен Сургуту.

«Сургут заявил о себе на первом в России ток-шоу о городах. Мы взяли в проработку вопросы инфраструктурных проектов, строительства социальных объектов и благоустройства города. Углубились в реализацию проекта НТЦ (научно-технический центр), где планируем сформировать научный потенциал нашего города», - написал на своей странице в Instagram глава Сургута Андрей Филатов, который принял участие в ток-шоу.

Каждый выпуск проекта посвящен обсуждению проектов развития того или иного города. Разговор идет о задачах и инструментах их решения, о планах и их реализациях, о городских инициативах и лучших практиках. До конца года в эфире будут показаны стратегии городского развития Пензы, Рязани, Липецка, Екатеринбурга, Ижевска, Волгограда, Таганрога, Тюмени и Челябинска.