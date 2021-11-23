В Думе Сургута состоялось внеочередное заседание комитета по бюджету

Председатель Думы Сургута Максим Слепов возглавил комитет по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Такое решение было принято во время внеочередного заседания комитета. Ранее эту должность занимала вице-спикер Надежда Красноярова, которая временно сложила свои полномочия по состоянию здоровья.

«Бюджетный комитет является базовым. Основная задача думы – это контроль за расходованием бюджетных средств и определение приоритетных расходов на будущие периоды. Поэтому я для себя принял это ответственное решение. Дополнительно буду следить за подготовкой бюджета, за расходованием средств», – прокомментировал Максим Николаевич журналистам свое назначение.

На этом же заседании избрали нового вице-спикера комитета – им стал выходец из Сургутнефтегаза Александр Олейников. Ранее он занимал пост заместителя комитета городского хозяйства.

«Мы с коллегами не случайно остановились на кандидатуре Александра Игоревича. Он обладает теми тактико-техническими характеристиками, которые необходимы заместителю председателя комитета по бюджету», – подчеркнул Максим Слепов.

На вопрос журналистов о том, продолжит ли Олейников работу в комитете по горхозяйству, Александр Игоревич ответил, что еще не определился. Однако его опыта и компетенции достаточно, чтобы реализовать себя в новом направлении:

«На раздумья было не много времени. Оценив свои силы, я решил, что буду пробовать себя на этом поприще. Учитывая, что я работаю в градообразующем предприятии Сургута, занимаю руководящую должность не первый год, что направленность моей деятельности затрагивает и экономические вопросы, и бюджетирование, я думаю, что смогу в полной мере реализовать себя в этом направлении», – поделился Александр Олейников.