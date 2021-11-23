В СурГУ прошел хакатон Digital Challenge

Хакатон Digital Challengeпрошел в «Точке кипения» СурГУ 20-21 ноября. В нем приняли участие 13 команд – десять в студенческом зачете и три в школьном, сообщает один из организаторов мероприятия – АНО «Интеллектуальный клуб». В начале участники прослушали несколько мастер-классов, призванных помочь в решении предстоящих задач и защите результатов. Затем команды получили задания, которые решали с 12.00 субботы по 12.00 воскресенья. Студенты могли оставаться в университете все это время, но школьники, по правилам, должны были уйти ночевать домой.

Среди кейсов, к которым участники искали решения, были: «Чеки Cloud Linux», «Календарь событий университета», «Верификация документов пользователя», «Электронное расписание учебных занятий», «Совместные затраты бот», «Умный дом».

Первое место среди школьников заняла команда Nonsenticus (Аркадий Савельев, Савелий Грушин, Екатерина Липская, Татьяна Ташкинова, Иван Штарев), а среди студентов лучшими были признаны Soft Next Door (Даниил Александров, Павел Бардаков, Алексей Алексеев, Андрей Гуртовенко, Николай Сиренко). Команды получили подарки от компаний, которые ставили творческие IT-задачи и оценивали придуманные решения.

Организаторами мероприятия были СурГУ, проект «Лаборатория научно-технического творчества «ArtLab» и проект «Предпринимательский университет», реализуемый АНО «Интеллектуальный клуб» при поддержке Фонда президентских грантов.