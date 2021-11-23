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​Теперь ОРВИ: в одной из сургутских школ младшеклассники ушли на карантин

В Сургуте прогимназия Салманова закрыта на карантин

​Теперь ОРВИ: в одной из сургутских школ младшеклассники ушли на карантин
Фото: gymnasium.my1.ru

В Сургуте на карантин закрыта начальная школа гимназии Салманова. Заболеваемость ОРВИ в корпусе, где учатся дети с 1 по 4 класс, достигла критической отметки, поэтому руководитель образовательного учреждения решил принять профилактические меры. Об этом на брифинге 23 ноября рассказала директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

Напомним, решение о закрытии образовательных учреждений на карантин принимают директора школ, когда число заболевших достигает 20 процентов. Сегодня в городе нет полностью закрытых школ и детских садов из-за гриппа и ОРВИ. Между тем, в семи дошкольных учреждениях закрыты 13 групп, в 16 школах – 92 класса.

На дистанционное обучение переведены более трех тысяч школьников, в том числе 457 детей учатся удаленно по желанию родителей.

Ирина Замятина отметила, что заболеваемость ковидом стабилизировалось. Сегодня нет ни одного заболевшего педагога. COVID-19 диагностирован у 66 учащихся. При этом заболеваемость ОРВИ растет.


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Сегодня в 12:52, просмотров: 221, комментариев: 0
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