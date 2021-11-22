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В Сургуте ищут инвесторов для строительства нового парка аттракционов

В Сургуте обсуждают строительство нового парка развлечений

В Сургуте ищут инвесторов для строительства нового парка аттракционов
Фото: siapress.ru

Администрация Сургута планирует строительство нового парка аттракционов. Пока власти находятся в поисках инвестора, который предоставит финансовую модель будущего проекта. С ним заключат концессионное соглашение. Об этом заместитель главы города Артем Кириленко рассказал корреспондентам «Сургут 24».

«Предполагаю, что это будет договор концессии и, это будет другая территория парка. Со своей стороны администрация города, скорее всего, готова будет передать существующие карусели, которые необходимо будет привести, конечно же, в надлежащий вид. Сделать техническое обслуживание им. И, возможно, предприниматель еще разместит какие-то свои», – рассказал чиновник.

Он добавил, что территорию для нового объекта определят с учетом интересов сургутян, а также после согласования с департаментом архитектуры и градостроительства.

Напоминаем, что нынешний парк аттракционов существует с 1982 года, почти 40 лет. Карусели в нем устарели, и поэтому жители Сургута с нетерпением ждут появление нового объекта.

Ранее, три года назад, власти города подписали соглашение с инвестором о строительстве парка аттракционов, но вскоре процесс был приостановлен из-за упавших доходов во время пандемии.


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22 ноября в 20:09, просмотров: 367, комментариев: 0
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