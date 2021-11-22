Все зараженные чумой свиньи из Сургутского района погибли

Заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков заявил, что для других ферм, которые попали под зону особого наблюдения из-за африканской чумы, угрозы нет – возбудитель болезни не был выявлен ветеринарными врачами.

«Угрозы для других КФХ Сургутского района нет. Ветеринарной службой Югры совместно с региональным Ветнадзором были проведены клинические осмотры и взяты пробы со всех КФХ. Вчера вечером огласили результаты проб – все они отрицательны», – подчеркнул Савенков во время встречи с журналистами.

Отметим, что под зону наблюдения также попадают Сайгатина, Барсово, Солнечный, Белый Яр, Сургут и поселок Юганская Обь. Администрации муниципалитетов уже приняли меры – так, с прилавков Сургута и района уже убрали подозрительное мясо.

Напомним, что инцидент произошел в КФХ «Капсамун» 18 ноября. Все свиньи – 410 голов – умерли или умерщвлены бескровным методом. Впереди окончание дезинфекции и рекультивация. Людям боятся нечего – африканская чума для них не опасна.