В ХМАО в хозяйстве, где произошла вспышка африканской чумы, изымут свиней

В Сургутском районе ХМАО, где произошла вспышка африканской чумы свиней, изымут животных. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства региона. Документ опубликован на едином официальном сайте государственных органов.

«До 23 ноября 2021 года организовать изъятие свиней всех половозрастных групп и продуктов животноводства при ликвидации очага африканской чумы свиней на территории крестьянского (фермерского) хозяйства "Капсамун В.П." Сургутского муниципального района», - следует из документа.

В зависимости от количества изъятых животных власти подготовят расчет для возмещения ущерба за отчуждение свиней.

Ранее глава Сургутского района Андрей Трубецкой ввел на территории муниципалитета режим чрезвычайный ситуации муниципального характера, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней с фермерского хозяйства «Капсамун». На территории хозяйства действуют ограничительные мероприятия. На подъезде к нему выставлен пост дежурства ОМВД. Также ведется мониторинг передвижения продукции из этого КФХ, которая будет уничтожена.