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Власти Сургута избавятся от недостроя Копайгоры в центре города

В Сургуте снесут недострой около сквера на ул. Энергетиков

Власти Сургута избавятся от недостроя Копайгоры в центре города

Администрация Сургута выиграла суд у застройщика участка на пересечении бульвара Свободы и улицы Энергетиков, рядом со сквером. Владелец недостроенной многоуровневой парковки должен снести ее в течение двух недель. Если он откажется это сделать, объект демонтируют силами города, а застройщику выставят счет, сообщает in-news.ru.

В мэрии предложили организовать на освободившейся площадке стоянку для посетителей поликлиники №3 и Сургутской окружной клинической больницы. Против выступили депутаты. Они усомнились, что парковка будет использоваться по назначению – ее могут заставить машинами жители ближайших многоэтажек. В администрации готовы обсуждать этот вопрос.

Возведение многоуровневой парковки началось 15 лет назад. Под эти цели «Югорская промышленная корпорация», принадлежавшая известному бизнесмену Андрею Копайгоре, арендовала участок земли на ул. Энергетиков около сквера. При возведении объекта был нарушен ряд строительных требований. Кроме того, застройщик незаконно занял часть территории парка. В итоге компания бросила стройку, а мэрия Сургута обратилась в суд.

Сейчас «Югорская промышленная корпорация» признана банкротом, а бизнесмен Андрей Копайгора находится под стражей. Его обвиняют в мошенничестве, нарушении правил сделки с драгоценными металлами, неправомерных действиях при банкротстве, злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и злоупотреблении полномочиями. Общий размер причиненного ущерба по всем преступлениям, по данным следствия, превысил 970 млн рублей.


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Сегодня в 17:28, просмотров: 335, комментариев: 2
Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 18:07
Господа чиновники! Стоянка должна быть рядом с больничным объектом!!! Интересно узнать кто озвучил такое грамотное предложение.
Швондер.
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Сегодня в 19:28
Там ему памятник надо поставить. На коне.
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