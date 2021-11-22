В Сургутском районе введен режим ЧС из-за «чумных» свиней

В Сургутском районе ввели режим чрезвычайный ситуации муниципального характера, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней с фермерского хозяйства «Капсамун». Постановление подписал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«По данным сотрудников ветеринарной службы, специалисты сегодня приступили к сожжению туш свиней. Все они будут ликвидированы, а в очаге заражения проведена дезинфекция. По уточненной информации, всего в фермерском-хозяйстве было 410 свиней», – сообщает пресс-служба администрации Сургутского района.

На территории крестьянско-фермерского хозяйства «Капсамун» действуют ограничительные мероприятия. На подъезде к нему выставили пост дежурства ОМВД. Также сейчас ведется мониторинг передвижения продукции из этого КФХ, которая будет уничтожена.

Ранее siapress.ru рассказали все, что известно о заражении африканской чумой свиней в Сургутском районе.

