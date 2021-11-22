В Сургутском районе пациентку наркодиспансера задержали с «синтетикой» в кармане

В Сургутском районе задержана 38-летняя жительница Нефтеюганска, проходившая лечение в наркологическом диспансере. При себе у нее имелся синтетический наркотик. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

По данным УМВД по ХМАО, в начале ноября в полицию обратился житель поселения Белый Яр. Он сообщил, что в подъезде его дома находятся подозрительные люди – скорее всего, закладчики. Прибыв на место, полицейские задержали мужчину и женщину, у которой в кармане куртки лежал сверток с порошкообразным веществом светлого цвета.

Установлено, что жительница Нефтеюганска с мая лечится в наркодиспансере и состоит на учете как лицо, употребляющее наркотические средства. «В этот день женщина для личного употребления приобрела через интернет наркотические средства, получила смс-сообщение с координатами и приехала за ними в Белый Яр», - сообщили в полиции.

Изъятое вещество оказалось наркотическим средством синтетического происхождения общей массой 0,51 грамм. В отношении нарушительницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.