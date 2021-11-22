Сургутянка не смогла пройти в магазин из-за лимита на использование QR-кода

Жительница Сургута пожаловалась, что не смогла пройти в магазин из-за превышения лимита проверки QR-кода. На устройстве контролера в магазине появилось сообщение: «Превышено допустимое количество проверок данного QR-кода за последние 10 минут». Продавец разбираться в ситуации не стал и не пропустил горожанку, сообщает «СургутИнформТВ».

Проблема решилась, когда женщина использовала оригинал сертификата на Госуслугах. Однако, ее мать так и не смогла пройти в магазин из-за сбоя системы.

Ранее, 8 ноября, россияне обнаружили «просроченные» QR-коды на Госуслугах – их срок действия сократился в два раза. Вскоре сбой был устранен и сертификаты снова начали действовать год.