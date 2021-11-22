В тройном ДТП в Югре погибли два человека

Вечером в воскресенье, 21 ноября, на 124 километре трассе «Сургут – Когалым» в Сургутском районе в ДТП погибли два человека.

Авария произошла около 18.30. «По предварительным данным установлено, что произошло столкновение автомобиля Lada под управлением 23-х летнего водителя и грузового автомобиля КамАЗ. От удара легковушку отбросило в проезжающий автомобиль Freightliner. Водитель отечественного автомобиля и его пассажир 1998 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, в транспортном средстве находился несовершеннолетний 2012 года рождения. Ребёнок доставлен в Сургутскую клиническую травматологическую больницу», - сообщили в пресс-службе полиции Сургутского района.