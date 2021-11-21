Волонтеры просят помочь найти пропавшего сургутянина

В Сургуте ищут пропавшего мужчину 1969 года рождения, который вышел из дома по улице Ленина в ночь с 19 на 20 ноября, а после перестал выходить на связь. Информация была опубликована в сообществе «Поиск Пропавших Людей – Югра»

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, темные волосы с залысинами. Был одет в черную куртку, синие джинсы и черные ботинки.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просьба обратиться в полицию или руководителю поискового отряда по телефону 89822180390.