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Сургутянин пойдет под суд за продажу марихуаны в особо крупном размере

Прокуратура направила в суд дело о сургутянине-наркоторговце

Сургутянин пойдет под суд за продажу марихуаны в особо крупном размере
Фото: pixabay.com

Жителя Сургута осудят за продажу наркотиков. По версии следствия, горожанин получил от неустановленного соучастника гашиш, общей массой 126 граммов, который хранил у себя дома для продажи.

Также было установлено, что злоумышленник в июле 2020 года в Московской области купил 109 граммов каннабиса, который привез в Сургут и продал одну из местных жителей.

«Незаконная деятельность обвиняемого сотрудниками полиции пресечена. Из незаконного оборота изъято более 230 граммов наркотических средств. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в прокуратуре Югры.


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21 ноября в 11:13, просмотров: 1262, комментариев: 0
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