Первый замглавы ХМАО поручил изъять больных свиней ветеринарной службе

«Чумных» свиней из крестьянско-фермерского хозяйства «Капсамун», расположенного в Сургутском районе, специалисты ветслужбы изымут до 23 ноября. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на приказ, подписанный первым заместителем губернатора Югры Алексея Шипилова. Отмечается, что для исполнения поручения будет создана специальная комиссия.

«До 23 ноября 2021 года организовать изъятие свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага африканской чумы свиней на территории крестьянского (фермерского) хозяйства Капсамун», — приводит тест документа информационное агентство.

Напомним, что из-за обнаружения африканской чумы у свиней в Сургутском районе ввели режим ЧС. С прилавков Сургута уберут все мясо, которое поступало из «Капсамуна». Подробнее о том, опасно ли заболевание для людей – читайте в материале siapress.ru.