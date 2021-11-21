Сургутские врачи проводили операцию гражданке Китая в присутствии переводчика

В травмцентре Сургута удаляли опухоль мозга китаянке в присутствии переводчика. Пригласить специалиста пришлось из-за особенностей операции: пациента необходимо возвращать в сознание, чтобы тот мог общаться с психологом и логопедом – так врачи определяют безопасную для работы зону, чтобы во время вмешательства не задеть участки мозга, отвечающие за речь и движение конечностей. Однако поступившая в медучреждение женщина пусть и жила в городе, но по-русски не говорила. С такой ситуацией доктора столкнулись впервые.

«Помочь согласился местный житель. Китайский язык мужчина изучал непосредственно в Китае, в Даляньском морском институте, где осваивал специальность «Внешняя торговля». Во время пятичасовой операции профессиональный переводчик вел диалог с пациенткой, помогая специалистам поддерживать с ней связь. Все прошло успешно. После пробуждения наркоз больше не потребовался. Это один из показателей профессиональной работы бригады, когда на основном и заключительном этапе хирургического вмешательства пациент находится в сознании. Женщина даже смогла самостоятельно пересесть с операционного стола на каталку», – рассказали в пресс-службе депздрава.

Отмечается, что гражданке Китая опухоль удалили почти полностью. С остатками новообразования в дальнейшем будет бороться лучевая или химиотерапия, в зависимости от результатов гистологического исследования. Сейчас женщина чувствует себя удовлетворительно, в больнице она проведет еще несколько недель под наблюдением врачей.