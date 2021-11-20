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​В самую отдаленную деревню Сургутского района провели публичный интернет

26 малых населенных пунктов Югры получили бесплатный доступ в Сеть

​В самую отдаленную деревню Сургутского района провели публичный интернет
Фото: pixabay.com

В Югре завершилась работа по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН). Бесплатный доступ в Сеть получили жители 26 малых населенных пунктов региона, в которых проживают от 250 до 500 человек. Самым отдаленным населенным пунктом, где появился публичный интернет, стала деревня Каюкова Сургутского района.

«Возможность пользоваться цифровыми сервисами качественно меняет жизнь селян. С приходом интернета жители могут дистанционно подавать заявки на получение льгот или субсидий через портал госуслуг, записываться на прием к врачу, оплачивать услуги ЖКХ, обмениваться сообщениями в соцсетях». Жителям сел и деревень доступны интернет-ресурсы на скорости до 10 Мбит/с в радиусе до 300 метров вокруг опоры с оборудованием. Чтобы воспользоваться точкой Wi-Fi-доступа, пользователю нужно пройти авторизацию при помощи СМС или подтвержденной учетной записи на портале госуслуг», - рассказали в пресс-службе администрации Сургутского района.

За два года ПАО «Ростелеком» были построены волоконно-оптические линии передачи данных в п. Нижнесортымский, п. Высокий Мыс, д. Сайгатина., с. Сытомино, д. Лямина, с. Угут, д. Каюкова, с. Локосово, д. Тром-Аган.

«Все соцобъекты района обеспечены качественным доступом в сеть Интернет. А это 20 дошкольных учреждений, 18 общеобразовательных школ, 1 учреждение дополнительного образования, администрации городских и сельских поселений», - добавили в пресс-службе.


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Сегодня в 19:18, просмотров: 71, комментариев: 0
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