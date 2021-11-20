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​В Сургут вернулось гало

Сургутяне делятся фотографиями необычного природного явления

​В Сургут вернулось гало
Фото: Анна Костоусова

В Сургут пришли настоящие морозы, а вместе с ними горожан вновь радует необычное природное явление. В небе над городом засветились три солнца. Фотографиями гало сургутяне делятся в социальных сетях.

Ореол вокруг солнца обычно появляется в сухую морозную погоду. В воздухе образуются ледяные кристаллики, которые невозможно увидеть. Лучи солнца преломляются сквозь них и создают оптический эффект, который и носит название «гало».

Накануне погода в Сургуте опустилась почти до минус 30 градусов, в субботу было немного теплее, в воскресенье ожидается потепление до минус 4 градусов.


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Сегодня в 18:15, просмотров: 157, комментариев: 0
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