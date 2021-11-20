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​Сургутский депутат требует проверить на законность творчество Instasamka и Moneyken

Депутат Сургута пойдет в прокуратуру с жалобой на Инстасамку

​Сургутский депутат требует проверить на законность творчество Instasamka и Moneyken
Фото: pixabay.com

Депутат думы Сургута Дмитрий Нечепуренко подготовил обращение в городскую прокуратуру с требованием проверить на соответствие российскому законодательству творчество Instasamka и Moneyken.

«Подготовил обращение на имя прокурора г. Сургута с просьбой дать правовую оценку возможности проведения концерта INSTASAMKA и MONEYKEN в нашем городе. В случае обнаружения в их «творчестве» признаков, противоречащих действующему законодательству РФ – запретить концерт!», - сообщил народный избранник.

Стоит отметить, что Дмитрий Нечепуренко не единственный, кого беспокоит запланированный в городе концерт Инстасамки. Ранее против выступления артистки высказывались активисты «Сургут Надзора».


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Сегодня в 15:15, просмотров: 114, комментариев: 0
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