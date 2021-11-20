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​Набережная у СурГУ довела чиновников до суда

Мэрия Сургута обратилась в суд из-за некачественного благоустройства набережной у СурГУ

​Набережная у СурГУ довела чиновников до суда
Фото: архив ОНФ

Администрация Сургута подала два исковых требования в Арбитражный суд Югры о понуждении подрядной организации к приведению набережной у Сургутского государственного университета в качественный вид. Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.

«Это знаковый объект для города, мы считаем, что он должен быть передан городу, нашим людям, жителям в качественном виде и отражать ту концепцию, которая была изначально запланирована. Сейчас мы принимать объект, к сожалению, не можем. Подрядная организация не согласилась с нашими претензиями по качеству, именно поэтому все вопросы сейчас будем решать в Арбитражном суде ХМАО», – цитирует чиновника «Сургут 24».

Общая стоимость непринятых работ составляет около 40 миллионов рублей.

Набережную Саймы начали благоустраивать в 2019 году. Однако в сентябре 2021-го глава города Андрей Филатов заявил, что администрация не будет принимать некачественный объект: «Город Сургут принимать объект, который нас не устраивает и к которому у нас много вопросов — не будет. У меня рука не поднимется принять объект, который не соответствует всем требованиям, а самое главное — заявленному качеству».


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Сегодня в 14:34, просмотров: 218, комментариев: 0
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