В Сургуте введен запрет на торговлю свининой непромышленного производства

В Сургуте введен запрет на торговлю мясом непромышленного производства, а также в несанкционированных местах. Нарушителей будут штрафовать, рассказала старший инспектор Сургутского отдела госнадзора ветеринарной службы ХМАО-Югры Светлана Гуляева.

В городе проводятся мероприятия по недопущению распространения африканской чумы свиней. Ранее вирус выявлен в фермерском хозяйстве «Капсамун» Сургутского района. Все поголовье свиней, 410 голов, будет уничтожено, а продукция — изъята из торгового и промышленного оборота.

Продукция «Капсамун» поставлялась на Центральный рынок Сургута. Сейчас подозрительное мясо изъято.

Специалисты также заверили, что мясо на прилавках сетевых магазинов и в общепите безопасно, так как туда поставляется только сертифицированная продукция промышленного производства.

Подробнее о «чумной» свинине – здесь.

