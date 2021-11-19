На предстоящих выходных в Сургуте пройдет хакатон <Digital Challenge>. Он пройдет в стенах «Точки кипения» Сургутского Государственного университета и продлится более суток – команды получат задание и смогут работать над ним с 11 часов субботы по 11 часов воскресенья, после чего наступит этап защиты проектов и подведения итогов. За отведенное время участники будут разрабатывать программное обеспечение по направлениям, которые требуются нашему региону.

Всего ожидается десять команд, включая школьные (правда, им остаться на ночь в здании СурГУ будет нельзя, придется вернуться домой на это время). Организуют мероприятие Сургутский Государственный университет совместно с проектом «Предпринимательский университет», который при поддержке Фонда президентских грантов исполняет АНО «Интеллектуальный клуб».