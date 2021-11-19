В КФХ «Капсамун» Сургутского района подтвердили наличие африканской чумы свиней

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Капсамун» Сургутского района подтвердили наличие африканской чумы. Все поголовье свиней будет уничтожено, а недавняя продукация — изъята из торвгового и промышленного оборота.

«Опасности африканской чумы для человека нет, как и для других животных. Она опасна только для свиней. Для людей — это экономические затруднения. Большие затраты на ликвидацию очага, самого хозяйства, проведения всех организационных мероприятий», – рассказали во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сургутского района.

Как сообщает ветеринарная служба Югры, все меры безопасности, регламентированные законодательством, полностью выполняются. Сейчас эта структура совместно с администрацией Сургутского района, УМВД и МЧС проводят все необходимые карантинные мероприятия. В хозяйстве, помимо свиней содержатся крупный рогатый скот, куры, утки, кролики, лошади. Однако уничтожению подлежат только свиньи — их сожгут.

По сообщению департамента общественных и внешних связей, ветеринарное законодательство позволит фермерскому хозяйству продолжить работу, но уже без свиноводства.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о введение карантина на КФХ. В постановлении указано, что радиус угрожаемой зоны составляет пять километров, а зона наблюдения распространится еще на 20.