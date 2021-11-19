Председатель думы Сургута занял должность в руководящем органе Координационного Совета

17 ноября в Ханты-Мансийске состоялось заседание Координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры, в работе которого принимал участие Председатель Думы города Сургута Максим Слепов.

Двухгодичный перерыв в работе Координационного совета определили насыщенную повестку дня. Заседание началось с организационных мероприятий: избрания нового состава Координационного Совета и его Президиума. Максим Николаевич вошел в состав руководящего органа Координационного Совета.

Практике прокурорского надзора за законностью правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры был посвящен следующий блок заседания. По итогам рассмотрения вопросов этого блока территориям было рекомендовано в срок до 15 декабря 2021 года привести уставы муниципальных образований в соответствие с федеральными законами от 08.12.2020 №411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 30 апреля 2021 года №116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 1 июля 2021 года №289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Помимо приведения уставов в соответствие с федеральными законами, было рекомендовано привести в соответствие с ФЗ решения представительных органов местного самоуправления, регламентирующие порядок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности.

Стоит отметить, что аппарат Думы города Сургута регулярно мониторит действующее федеральное и окружное законодательство и проводит мероприятия по привидению правовых актов Думы города в соответствие с действующим законодательством. Совсем недавний пример - в соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в аппарате Думы города и Контрольно-счетной палате будет проведено сокращение численности штатных единиц.

Вопросам кадровой политики был посвящен и отдельный блок заседания Координационного совета. У всех докладчиков по этим вопросам рефреном проходили темы оптимизации кадров и цифровизации рабочего процесса. Это запросы сегодняшнего дня и рекомендации для всех территорий.