16+
Логотип Сиапресс
USD  72,7617   EUR  82,5845  

Новости

Больше новостей
Система QR-кодов эффективна в борьбе с распространением коронавируса?
Комментировать
0
Вы брали кредит в микрофинансовых организациях?
Комментировать
0
Нужно ли было демонтировать кафе «Гудок» в ж/д вагоне возле парка аттракционов?
Комментировать
0
Оцените уборку своего двора от снега!
Комментировать
0
Больше опросов

Координационный Совет Югры возобновил работу

Председатель думы Сургута занял должность в руководящем органе Координационного Совета

Координационный Совет Югры возобновил работу

17 ноября в Ханты-Мансийске состоялось заседание Координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры, в работе которого принимал участие Председатель Думы города Сургута Максим Слепов.

Двухгодичный перерыв в работе Координационного совета определили насыщенную повестку дня. Заседание началось с организационных мероприятий: избрания нового состава Координационного Совета и его Президиума. Максим Николаевич вошел в состав руководящего органа Координационного Совета.

Практике прокурорского надзора за законностью правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры был посвящен следующий блок заседания. По итогам рассмотрения вопросов этого блока территориям было рекомендовано в срок до 15 декабря 2021 года привести уставы муниципальных образований в соответствие с федеральными законами от 08.12.2020 №411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 30 апреля 2021 года №116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 1 июля 2021 года №289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Помимо приведения уставов в соответствие с федеральными законами, было рекомендовано привести в соответствие с ФЗ решения представительных органов местного самоуправления, регламентирующие порядок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности.

Стоит отметить, что аппарат Думы города Сургута регулярно мониторит действующее федеральное и окружное законодательство и проводит мероприятия по привидению правовых актов Думы города в соответствие с действующим законодательством. Совсем недавний пример - в соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в аппарате Думы города и Контрольно-счетной палате будет проведено сокращение численности штатных единиц.

Вопросам кадровой политики был посвящен и отдельный блок заседания Координационного совета. У всех докладчиков по этим вопросам рефреном проходили темы оптимизации кадров и цифровизации рабочего процесса. Это запросы сегодняшнего дня и рекомендации для всех территорий.


нравится (4) не нравится (0)
Сегодня в 16:17, просмотров: 137, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 1391
  2. ​Источником африканской чумы свиней в Сургутском районе могли стать пищевые отходы 1037
  3. Миллиардер посоветовал россиянам покупать однушки, чтобы выжить на пенсии 1037
  4. ​Сургут – в авангарде вакцинации против коронавируса 1021
  5. QR-коды не испугали культурных сургутян 886
  6. В районе Ханты-Мансийска ушел под лед вездеход с двумя мужчинами 792
  7. В Сургуте задержан врач, торгующий поддельными документами о медотводе от ковид-вакцинации 674
  8. ​Кастрированная собака, выпущенная на улицу, остается животным, которому нужно что-то или кого-то есть 515
  9. «Еще один Герой ушел из жизни». В Сургуте скончался 95-летний ветеран ВОВ 467
  10. Регоператор «Югра-Экология» не поделил мусор со своим подрядчиком в Сургуте 435
  1. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 6888
  2. ​В Сургуте снесли старейшее кафе. Горожане недовольны 4472
  3. ​Депутат Анатолий Сименяк потерял супругу 3887
  4. Прокуроры Нижневартовска заблокировали сайты с продажей поддельных паспортов 3764
  5. Ресторан «VIP 777» решил пойти на мировую 3319
  6. Почему отгудел поезд-ресторан 3017
  7. ​За аварийными перекрестками Нижневартовска будет следить «большой брат» 2976
  8. «Она жаловалась долгое время». Муж медсестры из ХМАО высказался о ее самоубийстве 2504
  9. «Сургут сам по себе светлый» 2480
  10. Больницу-долгострой в Югре обещают сдать во втором квартале 2022 года 2462
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 10727
  2. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 9163
  3. ​Покуда жив-здоров... 8640
  4. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 8580
  5. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 8569
  6. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 8464
  7. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 8086
  8. Адвокат-накродилер отправится в тюрьму на девять лет и выплатит штраф в 100 тысяч 7509
  9. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 7269
  10. С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы 7087

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика