Полиция Сургута обнаружила свыше 300 сайтов с запрещенными материалами

Свыше 300 интернет-ресурсов с сомнительным содержанием выявили полицейские Сургута с начала 2021 года. Информация направлена в Роскомнадзор для последующей блокировки содержащихся на сайтах экстремистских материалов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

«Подобный контент рассчитан, в первую очередь, на молодежь, поскольку именно эта категория населения подвержена влиянию сторонних людей и более зависима от чужого мнения», - пояснили в полиции.

Также полицейские Сургута выявили с начала года более 60 административных правонарушений, связанных с демонстрацией запрещенных материалов. Все правонарушители привлечены к ответственности.

В полиции напомнили о правилах осторожности – прежде, чем публиковать записи, изображения или видео сомнительного характера, необходимо проверить, не является ли информация запрещенной. Для этого на сайте Министерства юстиции РФ необходимо ввести данные файла и получить ответ.