Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

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20 ноября

Спектакль «Гроза»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Знаменитая пьеса Островского в необычном видении столичного режиссера Петра Орлова, и все это – на сцене СМДТ! Перед зрителем развернется настоящая драма: борьба страха и желания любить и быть свободным в душе Катерины.

«Это великая жемчужина русской литературы, русской драматургии. Хочется снять налет школьного восприятия этой пьесы. Вот то, чем нас мучили – «Луч света в темном царстве» – такая короста, которой покрылось наше восприятие этой пьесы. Хочется ее счистить, чтобы зритель услышал совершенно музыкальный, пронзительный текст о человеке, о любви, о сложностях, о невозможностях любить и быть свободным», – рассказал приглашенный режиссер Сургутского музыкально-драматического театра Петр Орлов.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 350 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 12+

Встреча с драматургом и режиссером Алексеем Житковским

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 20:00

Алексей Житковский – сценарист, драматург, режиссёр, выпускник ВГИК сценарный факультет, мастерская Л.Н. Нехорошева. Живет в Нижневартовске. Автор сценария фильма «Звезды» (2018, приз за лучший дебют фестиваля «Сталкер»), режиссер документального фильма «Памятник» (2016, участник фестиваля «ArtDocFest»), режиссер фильма «Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер» (2020, приз за лучшую роль фестиваля «Gorkyfest 2021»), автор более 15 пьес, многие из которых с успехом идут в театрах России.

Сургутянам предлагают посмотреть его постановку «Полголовы», чтобы своими глазами увидеть тяжелую судьбу инвалида, за плечами которого – тюрьма, наркотики, ад. Несмотря на общий мрак, история получилась очень добрая и жизнеутверждающая.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 300 рублей. 16+

ROCK В НЕВЕСОМОСТИ

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

20 ноября в Невесомости состоится большой и мощный рок-концерт трёх ударных сургутских групп: «Legacy», «Mr. Lobster» и «Напротив всех». Зарядитесь драйвом уже в эту субботу на всю следующую неделю!

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена: от 350, на входе – 500 рублей. 16+

21 ноября

Спектакль «Terra incognita»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 18:00.

На подмостках развернутся непростые события. Актеры Творческой лаборатории театральной студии «Кулисы» дадут возможность зрителю погрузится в мир людей, сознание которых претерпело изменение под влиянием сложных жизненных обстоятельств.

Телефон для справок: 8 (3462) 240-280. Цена билета: 200 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 16+

Постановка «Белоснежка и семь гномов»





Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 14:00.

Популярнейшая детская сказка «Белоснежка» в оригинальной современной версии Льва Устинова и Олега Табакова. Увлекательный сюжет и искрометный юмор – и разве мог создать что-то иное прославленный Олег Табаков?! …Итак, день рождения – день музыки, карнавала, танцев и песен! Плюс именно в этот день ты становишься наследницей престола! Но вокруг - коварные враги. И они делают все, чтобы не допустить праздника. Но отважная, смелая Белоснежка и ее верные друзья считают, что самое главное в жизни – это не мириться со злом. Семь разноцветных гномов, символизирующих семь дней недели, не только танцуют и поют, но и учатся понимать ценность дружбы, самопожертвования, взаимопомощи. Рекомендуется для семейного просмотра.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 300-450 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 6+

Онлайн-трансляция спектакля «МаПа»

Место проведения: сайт театра актера и куклы «Петрушка». Время: 12:00.

Для тех, кто хочет провести воскресенье дома – «Петрушка» приглашает посмотреть свои архивные спектакли онлайн в честь своего юбилея. Каждый спектакль пронизан особенной атмосферой, вы непременно убедитесь в этом, когда посмотрите трансляцию.

Телефон для справок – +7 (3462) 34-44-03. Цена билета: бесплатно. 0+