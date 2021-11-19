Губернатор Югры ввела карантин в КФХ «Капсамун» Сургутского района из-за вируса африканской чумы

Накануне губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о введении карантина в крестьянско-фермерском хозяйстве «Камсамун» в Сургутском районе.

«Согласно постановлению, радиус угрожаемой зоны составит 5 километр, территория, непосредственно прилегающая к очагу. Зона наблюдения распространится на 20 километров. Под наблюдение попадают также деревня Сайгатина, Барсово, Солнечный, Белый Яр, Сургут, поселок Юганская Обь», – сообщили в администрации Сургутского района.

На сегодняшний день в эпизоотическом очаге запретили посещение территории посторонними лицами, перемещение и перегруппировка свиней, ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней и их убой, вывоз продукции животноводства и растениеводства, а также въезд и выезд транспортных средств. Подробнее об ограничительных мероприятиях в распоряжении.

Напоминаем, что источником африканской чумы свиней предположительно могли стать пищевые отходы. Также сегодня будут известны результаты исследования пробы ДНК, при подтверждении вируса введут режим ЧС локального характера.