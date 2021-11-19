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В Сургуте задержан врач, торгующий поддельными документами о медотводе от ковид-вакцинации

​Врач-пенсионер наладил в Сургуте бизнес по торговле фальшивыми медотводами от вакцинации

В Сургуте задержан врач, торгующий поддельными документами о медотводе от ковид-вакцинации
Фото, видео: 86.мвд.рф

Полицейские Сургута задержали 54-летнего невролога, который подозревается в сбыте поддельных медицинских документов. По версии следствия, врач-пенсионер наладил торговлю фальшивыми медицинскими отводами от вакцинации. Задержать его удалось, выйдя на его клиентов. В квартире доктора обнаружили крупную сумму наличных денег, а также медицинские документы с признаками подделки. Возбуждено семь уголовных дел.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сургуту задержали двух работниц крупной строительной компании, которые предъявили руководству организации поддельные справки о наличии у них противопоказаний к вакцинации. В отношении женщин возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 327 УК РФ. В дальнейшем полицейскими установлено, что эти документы за денежное вознаграждение они получили от невропатолога, ранее работавшего в одной из городских больниц», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Когда к врачу пришла полиция, он нескольких часов препятствовал проведению обысков, а также отказался проехать в отдел полиции для проведения следственных действий.

«В ходе обыска по адресу проживания 54-летнего врача-пенсионера изъяты печати медицинских организаций, а также заключения о прохождении различных комиссий с признаками подделки. Кроме того, в помещении обнаружены денежные средства в различных валютах: 1 тысяча евро, свыше 6 тысяч долларов и более 200 тысяч рублей», - добавили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, врач оштрафован на две тысячи рублей за неповиновение сотрудникам полиции.


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Сегодня в 10:52, просмотров: 331, комментариев: 1
Комментарии:
Аванес
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Сегодня в 11:31
Жить то надо как-то на пенсии.

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