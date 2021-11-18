В СК не нашли виновных в пожаре, унесшем жизни двоих детей в Сургуте

Следователи прекратили уголовное дело по факту пожара в дачном кооперативе «Виктория». Пожар в частном доме случился в апреле и унес жизни двоих детей.

По данным СК, причиной возгорания стал несчастный случай, виновных лиц нет. «В связи с этим уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления», – сообщил руководитель следственного отдела по Сургуту СУ СКР по Югре Владимир Ермолаев телеканалу «Сургут 24».

Напомним, трагический пожар произошел в ночь на 24 апреля в сургутском СОТ «Виктория». Погибли двое мальчиков. Бабушку и дедушку детей, которые также находились в доме, госпитализировали с ожогами. Сообщалось, что сначала загорелась лестница, ведущая на второй этаж, где спали несовершеннолетние. Из-за этого взрослые не сумели добраться до них.