Валентин Полторацкий работал на Координационном совете представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Югры и Думы округа

Председатель Думы Сургутского района Валентин Полторацкий работал на 16-м Координационном совете представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Югры и Думы автономного округа седьмого созыва под руководством председателя Думы округа Бориса Хохрякова.

На встрече был сформирован состав Корсовета на предстоящие пять лет. В него вошли 33 человека – председатели представительных органов власти автономного округа, депутаты Думы Югры. Заместителями председателя Корсовета стали депутат окружной Думы Александр Сальников и председатель Думы города Ханты-Мансийска Константин Пенчуков.

«На Корсовете говорили о развитии кадрового потенциала и привлечении молодых специалистов в учреждения образования на примере Когалыма. Эта тема мне близка. В Сургутском районе активно строятся соцобъекты и перед нами тоже стоит кадровый вопрос.Но власти Сургутского района работают на опережение – уже сделан первый шаг на пути к привлечению специалистов. С 1 сентября 2021 года в районе действует ежемесячная компенсация для покрытия расходов на аренду жилья в 20 000 рублей для педагогов, тренеров и деятелей культуры, которые приезжают к нам из других регионов страны и соседних поселений района. Для подростков разрабатываются программы летних лагерей труда и отдыха с акцентом на профориентацию. Яркий пример – победа проекта «Поколение NEXT» лянторской школы № 3 в окружном конкурсе», – прокомментировал спикер районного парламента.

Валентин Полторацкий рассказал, что для него участие в Корсовете, который работает уже 23 года, предоставляет массу возможностей. Наработанный опыт других территорий всегда будет плюсом к числу успешных практик Сургутского района в различных сферах.

Ещё одна важная новость. До заседания Валентин Полторацкий встретился с Борисом Хохряковым. «Договорились провести Корсовет на территории Сургутского района в ближайшее время. Озвучил вопросы, которые нужно обсудить на его заседании, и заручился поддержкой Бориса Сергеевича Хохрякова», – поделился Валентин Полторацкий.

Фото предоставлено пресс-службой Думы Сургутского района