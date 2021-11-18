В Сургуте иностранцы без полиса ОМС остались без вакцины от ковида

В крупнейшем городе Югры нет вакцины от коронавируса для иностранных граждан. Об этом стало известно во время брифинга главного врача городской поликлиники №1 Максима Слепова, посвященного ковид-ситуации в Сургуте.

«Граждане иностранных государств вакцинируются только на возмездной основе. У нас этим занимался центр профпатологии на проспекте Набережный. Но, насколько я знаю, сейчас у них нет пока вакцины. Её должны закупить. Но государственные клиники не занимаются пока иностранцами, нам бы свою работу выполнить», - отметил Максим Слепов.

В регистратуре Центра профессиональной патологии корреспонденту siapress.ruподтвердили отсутствие вакцины. Когда она появится – неизвестно. «Мы проводим вакцинацию «Спутником Лайт», стоимость 1 040 рублей», - отметил собеседник агентства.

Отметим, что «Спутника Лайт» нет и в других медицинских учреждениях города. «Мы ее ждем в ближайшее время», - подчеркнул Максим Слепов.

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