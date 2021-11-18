В Сургутском районе при подтверждении африканской чумы свиней сожгут почти все поголовье

Накануне в Сургутском районе выявили ДНК вируса африканской чумы свиней в крестьянско-фермерском хозяйстве «Капсамун», расположенном на 49 км автодороги «Нефтеюганск-Сургут» в районе АЗС «Петрол стейт». Ветеринарная служба Югры провела исследования патологического материала от четырех трупов животных и предварительно подтвердила наличие болезни, передает «Вестник Сургутского района»,

«Ветеринарная служба в свою очередь проведёт ряд мероприятий: ограничит доступ на КФХ, запретит ввоз и вывоз продукции на территорию, создаст специальный пост на подъезде из числа сотрудников ветеринарных и иных служб, оповестит население и запретит реализацию любого вида продукции с территории КФХ», – сообщают в издании.

Пробы ДНК направили на исследования в Москву, результат станет известен 19 ноября. При подтверждении вируса африканской чумы будет сожжено 90 процентов поголовья свиней.

С происходящим ознакомлены администрация муниципалитета, служба Природнадзора, ветеринарная служба, Центр гигиены и эпидемиологии и Роспотребнадзора. Сегодня решается вопрос по огораживанию территории КФХ.

Отметим, что вирус не опасен для людей.