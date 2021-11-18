Источник: Вице-спикер думы Сургута уезжает из города

Заместитель председателя Думы Сургута Надежда Красноярова накануне сложила с себя полномочия председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Соответствующий вопрос был рассмотрен в среду, 17 ноября, на заседании комитета.

По данным источников siapress.ru, Надежда Красноярова покинет город до весны. «По состоянию здоровья после перенесенного ковида ей нужна длительная реабилитация. Будет восстанавливаться. Причина в этом. Другой причины нет», - отметил собеседник агентства.

О том, что Надежда Красноярова временно оставляет посты вице-спикера, председателя комитета и руководителя фракции «Единая Россия», стало известно на прошлой неделе. При этом за ней остается мандат депутата.